Zijn aliens op Mars gestort?

Is er leven op Mars? Volgens nieuw onderzoek zou een noodlanding van buitenaardse wezen raadselachtige nieuwe vondsten op het oppervlak van de Rode Planeet kunnen verklaren. In april heeft de Curiosity Rover van NASA beelden gemaakt van vreemde uitsteeksels op het oppervlak. De formaties lijken een rij stekels en scherpe hoeken te tonen die uit rotsen steken.

Medewerkers van het NASA Ames Research Centre hebben in de media gezegd dat het de ‘meest bizarre‘ rotsen zijn die ze in al die jaren onderzoek van de planeet hebben gezien. De vondsten zijn zelfs zo ongebruikelijk dat experts niet kunnen uitsluiten dat ze van buitenaardse oorsprong zijn.

‘Een fragment van een buitenaards […] ruimteschip kan niet met absolute zekerheid worden uitgesloten’, stellen de auteurs van Aston University in het Britse Birmingham in nieuwe onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Astrobiology. Maar mensen kunnen ook verantwoordelijk zijn. Meer dan tien ruimtevaartuigen zijn op het oppervlak geland, soms na het afwerpen van onderdelen. Ook die kunnen deze pieken hebben veroorzaak.

Ook kunnen de uitsteeksels het gevolg zijn van seismische activiteit op Mars. Of het gaat om een vorm van erosie die we niet kennen. Hoe dan ook, meer onderzoek ter plekke is nodig. Alleen komt geen menselijke sonde binnenkort in de buurt.