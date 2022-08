Zeespiegel stijgt 27 centimeter (minstens)

Zelfs zonder extra opwarming van de aarde zal het smelten van de Groenlandse ijskap leiden tot een aanzienlijke stijging van de zeespiegel. Volgens een net gepubliceerde studie zal alleen al door de opwarming van de aarde tot nu toe het ijsvolume met 3,3 procent afnemen.

Dat zou leiden tot een zeespiegelstijging van 27,4 centimeter. Terwijl de zee in de vorige eeuw al 14 centimeter hoger werd. De auteurs van de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change, geven geen exact tijdschema, maar volgens de wetenschappers zou het in ieder geval tegen het jaar 2100 zover moeten zijn. Dit betekent dat eerdere prognoses, van bijvoorbeeld het IPCC, het risico voor deze eeuw onderschatten.

Het gaat vooral om ijs van Groenland dat op dit moment aan het smelten is. Daarnaast krijgen de wereldzeeën meer volume omdat ze warmer worden. Beide ontwikkelingen versterker elkaar, schrijven de onderzoekers van het Geologisch Instituut van Denemarken en Groenland en de Universiteit Utrecht. Zelfs als de klimaatverandering doorzet krijgen we er centimeters per decennium bij.

Het zou voor landen als Nederland desastreus zijn. Al eerder waarschuwden klimatologen van de VN dat ons land wellicht voor een groot deel geëvacueerd moet worden. Als de smelt in Groenland doorgaat, kan dat scenario al snel werkelijkheid zijn. Het was afgelopen week in Groenland 15 graden, de smelt gaat door.