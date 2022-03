Zeer overvloedig hotel is host klimaattop

Je betaalt er dik 900 euro per nacht, maar dan heb je wel wat. Vijf sterren luxe, kamers die onder de waterspiegel liggen, zodat je naar de vissen kunt kijken. Een inpandig Japans, Brits, Chinees en internationaal restaurant. The Atlantis in Dubai is bijna een bestemming op zichzelf.

Dat vinden de organisatoren van de grote VN klimaatconferentie ook. Volgende week zullen duizenden delegatieleden uit de hele wereld – en enkele beroemdheden – in het met airconditioning gekoelde hotel samen komen om te praten over minder uitstoot en minder energieverbruik. Warme landen met witte stranden zijn sowieso een favoriete bestemming voor praten over het klimaat, maar Dubai helemaal.

Op 9 mei komen er weer hordes mensen af op de International Conference on Energy, Environment, Climate Change and Development (ICEECCD). In juni is er de International Conference on Earth Science and Climate Change (ICESCC). En in augustus bromt de aircondioning voor de International Conference on Biomass Conversion and Climate Change (ICBCCC).

In november is de volgende grote klimaatconferentie namens de VN, maar dan slaan ze Dubai over. In plaats daarvan komen de delegaties dan samen in Sharm el Sheikh in Egypte. Ook lekker warm.