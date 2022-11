Zachte robotvis gaat naar diepste plekken op aarde

In de diepzee kunnen alleen duikrobots werken die zijn beschermd tegen de immense druk van het water. Als alternatief voor een harde robot hebben onderzoekers nu een zachte onderzee-sonde ontwikkeld op basis van een biologisch model. Een vis, maar dan door mensen gemaakt. Die kan zelfs de grootste druk aan.

Deze zachte sonde kan zelfstandig de diepzee verkennen en functioneert zelfs in de bijna 11.000 meter diepe Marianentrog. Omdat de elektronica is ingebed in zachte siliconen, kan de robot de de kilometers aan waterdruk weerstaan, meldt een Chinees onderzoeksteam van de Zhejiang Universiteit in Hangzhou in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Het model voor de ontwikkeling van de robot was een diepzeevis.