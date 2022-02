Worm genoemd naar Corona

Even voorstellen, het charmante beestje op de foto is Humbertium covidum. Franse wetenschappers hebben deze soort net ontdekt in een park. Uit een DNA-test bleek dat het om een nog niet eerder ontdekte worm gaat, dus mochten de onderzoekers het beestje een naam geven.

Dus zit deze platworm nu opgescheept met een naam die rechtstreeks naar Corona verwijst. Volgens de naamgevers, van het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs, is de toevoeging covidum een hommage aan alle slachtoffers van de pandemie. Maar ze kwamen ook op de naam omdat ze het onderzoek deden tijdens de lockdown.

Bovendien hebben de wormen net als het virus gereisd. Ze zijn aangetroffen in Frankrijk en Italië, maar oorspronkelijk komen ze waarschijnlijk uit Azië, schrijven de onderzoekers in vakblad Zoological Science.