Wifi slecht voor zaad

Het zwemvermogen van menselijk zaad verslechtert als er Wifi in een ruimte is. Dit is de conclusie van een Amerikaanse studie. Experimenten van de Universiteit van Miami toonden een verband aan tussen elektromagnetische straling van een smartphone en sperma. Daartoe werd een mobiele telefoon 2,5 centimeter naast spermamonsters geplaatst terwijl er zes uur lang een WhatsApp-gesprek gaande was.

De internetverbinding verminderde de beweeglijkheid en levensvatbaarheid van het sperma. Het maakte niet uit welk Wifi-protocol de verbinding had. Zodra de smartphone zich in een hoesje bevond of de afstand tot de zender groter was, namen de negatieve gevolgen af.

Het is echter onduidelijk of de straling hetzelfde effect heeft op sperma in het lichaam. Dit komt omdat zaad zich pas na de zaadlozing beweegt en gemeten kan worden. Je hoeft je mobiele telefoon dus niet gelijk uit je broekzak te halen, tenzij je er uren mee whatsappt. Maar wie zwanger wil worden, kan beter niet proberen een kind te verwekken bovenop een Wifi-zender. De Amerikaanse onderzoekers willen verder onderzoek doen met meer levensechte situaties. Ze zien hun huidige studieresultaten als een voorlopige hypothese.

Vrijwel tegelijk met deze studie publiceerde de Hebrew University of Jerusalem een ander onderzoek. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van menselijk zaad over de hele wereld achteruit holt. De studie, onder 57.000 mannen uit 53 landen toont aan dat de bewegelijkheid en hoeveelheid sperma al jaren terugloopt.