Wie zegt het eerst ‘ik hou van jou’?

Hij is leuk, zij is geweldig. Ze gaan al een tijdje met elkaar. Maar wie zegt als eerste de magische woorden? Wie krijgt ‘ik hou van jou’ over de lippen? Een nieuwe studie op drie continenten toont een verrassend consistent beeld; het is in allerlei culturen exact hetzelfde geslacht.

Het is de man.

Abertay University in Groot-Brittanniƫ ondervroegen mensen in zeven landen rond de wereld. Ze hadden de landen zorgvuldig uitgekozen, sommige hadden een mannen- andere een vrouwenoverschot. Sommige landen kenden een macho-cultuur, andere niet. De hamvraag: wanneer je elkaar leuk vindt, wie verklaart het eerste de ander de liefde?

Tot hun verbazing zagen de onderzoekers dat het overal de mannen waren. Overigens waren het vooral de vrouwen die dat rapporteerden, maar ook mannen gaven schoorvoetend toe dat zij als eerste hun liefde onder woorden brachten. Het snelste zeggen mannen ‘ik hou van jou’ gek genoeg in landen met een vrouwenoverschot als BraziliĆ«.

Een andere opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat beide geslachten vaak gelijktijdig tot de conclusie komen dat het echt liefde is. Alleen houden de vrouwen dan hun kaken nog even op elkaar, terwijl de mannen het niet binnen kunnen houden. Het uitspreken leidt vaak tot een stabiele romantische relatie, schrijven de onderzoekers in het vakblad Journal of Social and Personal Relationships. Dus het heeft wel nut.