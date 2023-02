Wie wil aan boord van het pilootloze vliegtuig?

‘Goedemorgen passagiers, hier spreekt uw vliegtuig.’ Zou ongeveer zou het praatje uit de cockpit in de toekomst wel eens kunnen klinken. Want als het aan Boeing ligt, kunnen we best zonder piloten in de luchtvaart. Eerder hebben ze al het stuur afgeschaft. Het zou onze tickets bovendien nog goedkoper maken.

Dave Calhoun, directeur van Boeing heeft in een interview gezegd dat we ons zorgen kunnen maken wat we willen, maar pilootloze vliegtuigen komen eraan. Een opmerkelijke uitspraak aangezien Boeing al jaren enorme problemen heeft bij het bouwen van toestellen waar nog wel gewoon twee piloten zitten. Ze bouwden met het type 737 Max zelfs een vliegtuig dat de piloten actief tegenwerkte. Twee exemplaren stortten neer.

Airbus is bezig met het ontwikkelen van het Dragonfly systeem. Daarbij is nog wel een piloot nodig, maar die krijgt hulp bij opstijgen en landen en kan in een noodgeval ingrijpen. Wellicht zouden vliegtuigen met dat systeem nog maar één piloot nodig hebben. Het Amerikaanse bedrijf Xwing wil vrachtvliegtuigen maken zonder piloot. Een prototype heeft al 17.000 vlieguren gemaakt.

Vliegtuigen kunnen nu al heel veel zelf. Moderne automatische piloten kunnen al opstijgen, op kruishoogte vliegen en landen. Maar er is nog wel een piloot nodig om de automatische piloot te bedienen en in de gaten te houden. Boeing wil nu dat luchtvaartautoriteiten goedkeuren dat ook dat niet meer nodig is.