Wetenschappers willen plaatjes van naakte mensen de ruimte in schieten

Het moet een soort ‘wegwijzer voor buitenaardsen richting de aarde’ worden. Het Beacon in the Galaxy (BITG) is een radiosignaal waarmee wezens diep in de ruimte ons kunnen vinden. De initiatiefnemers, waaronder Nasa, hebben nu bekendgemaakt wat dat radiosignaal zal bevatten.

Plaatjes van naakte mensen. En niet voor het eerst, de Pioneer ruimtesonde die de mensheid in de jaren zeventig richting de Melkweg heeft gestuurd, had een fysiek plaatje van naaktheid aan boord (foto).

Natuurlijk zullen buitenaardse wezens die het signaal ontvangen nieuwsgierig zijn. Wat voor creaturen we zijn. Hoe we ruiken. Wat onze biologie is. Misschien ook wel hoe we smaken. Maar toch vooral hoe we eruitzien.

Eerdere radiosignalen richting de sterren bevatten een gedicht van Amanda Gorman, muziek van de Beatles en andere talige uitingen. Volgens de mensen achter BITG is dat mogelijk moeilijk te verstaan voor buitenaardsen, zeker zonder woordenboek. En wie zegt dat ze oren hebben? Dus concentreren ze zich nu heel erg op plaatjes.

Behalve naakte mensen zal ook ons DNA in de vorm van binaire code de ruimte in gaan. En natuurlijk aanwijzingen hoe je in onze hoek van het heelal moet komen. Voor het geval een buitenaards ras eens langs wil komen voor een praatje.