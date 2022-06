Wetenschappers vinden eerste slachtoffer pest

Waar komt de pest vandaan? Wetenschappers zoeken al eeuwen naar de bron van de ziekte. Eindelijk is er een doorbraak, Schotse onderzoekers zeggen dat ze de bron van de pest hebben gelokaliseerd in een regio van Kirgizië.

De onderzoekers hebben hun ontdekking gepubliceerd in het wetenschappelijk blad Nature.

De pest of Zwarte Dood was de eerste golf van een bijna 500 jaar durende pandemie. In slechts acht jaar, van 1346 tot 1353, doodde het volgens schattingen tot 60 procent van de bevolking van Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Het team van de universiteit van Sterling baseerde hun onderzoek op een intrigerende aanwijzing in een artikel uit 1890 waarin een oude begraafplaats werd beschreven in wat nu Noord-Kirgizië is.

Het rapport meldde een piek in het aantal begrafenissen in 1338-39 en dat op verschillende grafstenen stond dat mensen waren ‘gestorven door pestilentie’. Dat wekte de belangstelling, 1338 en 1339 was slechts een paar jaar voor de Zwarte Dood in Europa arriveerde.

De Schotten haalden DNA uit de tanden van zeven mensen die op de site begraven waren. Daarin vonden ze al snel de bacterie Yersinia pestis, die de pest veroorzaakt. Ook zagen de wetenschappers beschadigingen van het DNA die typisch zijn voor slachtoffers van de pest. Daarmee denken de Schotten de allereerste slachtoffers van de ziekte te hebben gevonden. Maar of dat ook zo is?