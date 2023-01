Wetenschappers vinden autoband in sla

Misschien is sla wel helemaal niet zo gezond. Oostenrijkse wetenschappers hebben afvalproducten van autobanden in sla aangetroffen. Ze waarschuwen voor het nuttigen van salades die komen uit de buurt van wegen. Die bevatten wellicht microdeeltjes van Michelin en Pirelli.

De wetenschappers van de universiteit Wenen deden hun experiment in het lab. Daar stelden ze slaplanten bloot aan lucht met daarin microscopisch kleine deeltjes van banden. Dergelijke deeltjes waaien in gebieden met veel wegen overal heen, daarom denken deze wetenschappers dat het ook op akkers zo gaat.

Daarna onderzochten ze de slaplantjes en vonden daarin vooral ftalaten uit het rubber, weekmakers die zorgen dat de banden buigbaar blijven, schrijven ze in vakblad Environmental Science & Technology. Ftalaten zijn chemische verbindingen die onder andere bij zwangere vrouwen kan zorgen voor zoontjes met afwijkingen aan hun geslachtsdelen. Veel van deze stoffen mogen niet meer in speelgoed worden gebruikt.

Volgens de Oostenrijkers slaan de microdeeltjes van banden vroeger of later neer op akkers. Daar sijpelen ze met regen de grond in. Slaplanten nemen dat water op, inclusief de chemische verbindingen die erin zijn opgelost. Zo komen die uiteindelijk in de blaadjes terecht en in onze voedselketen.