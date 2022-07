Wetenschap zoekt hulp: wat zijn deze gaten?

Onverklaarbare en mysterieuze gaten die op de oceaanbodem zijn ontdekt, hebben wetenschappers in verwarring gebracht. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) heeft een oproep gedaan aan leken om het mysterie op te lossen.

De gaten zijn ontdekt door een duikrobot van het NOAA-schip Okeanos Explorer en ze lijken te zijn uitgegraven door iets – of iemand – in een onnatuurlijk rechte lijn. Ze zijn ontdekt tijden het in kaart brengen van het Azorenplateau in de Noord-Atlantische Oceaan.

‘Oké Facebookers, tijd om flink na te denken’, schreef NOAA op sociale medium. Het is een open uitnodiging om mee te helpen dit fenomeen te verklaren. In vaktermen gaat het om sublineaire sets van gaten in het sediment. ‘Zulke gaten zijn eerder gemeld in deze regio, maar hun oorsprong blijft een mysterie’, schrijven de Amerikanen.

‘Hoewel ze er bijna door mensen gemaakt uitzien, doen de kleine hoopjes sediment rond de gaten vermoeden dat ze zijn uitgegraven door …iets. Wat denk jij?’

De eerste antwoorden stromen binnen. Van buitenaardse wezens tot een nieuw soort krab met een voorliefde voor geometrische vormen. Of het juiste antwoord ertussen zit? NOAA heeft beloofd er over een tijdje op terug te komen.