Wetenschap: Trump stemmers zijn simpele zielen

De man zit al dik een jaar niet meer in het Witte Huis, maar Donald Trump blijft de gemoederen bezighouden. Ook in de wetenschap. Een nieuwe studie heeft de mensen beoordeeld die op the Donald hebben gestemd en hun tegenpolen, de Biden-stemmers. Het levert een weinig rooskleurig beeld op van de mensen achter Trump.

De studie, door Southern Connecticut State University, onderwierp dik 1500 Amerikanen vlak voor de verkiezingen van 2020 aan een test. Eerst gaven de proefpersonen aan op wie ze van plan waren te stemmen: Biden, Trump of een derde kandidaat. Daarna maakten deze mensen een cognitieve test en een proef om te zien hoe goed ze konden redeneren.

De uitkomst is, simpel gezegd, dat Trump supporters weinig onder de motorkap hebben. Ze zijn minder intelligent en redeneren simpeler. Ze praten over politiek en maatschappij in veel emotionelere termen dan de mensen die op Biden stemden, ze zijn weinig analytisch. Ze waren ook banger voor allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe fanatieker mensen Trump steunden, hoe meer dit op hen van toepassing was.

Het minst complex waren de gedachten van mensen die vonden dat Trump zeer integer was. Zij waren ook heel slecht in het bekijken van een probleem van meerdere kanten. Omdat ze vonden dat Trump integer was, twijfelden ze waarschijnlijk ook niet toen hij beweerde dat de verkiezingen waren gestolen. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Social Psychological and Personality Science.