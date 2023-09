Wetenschap: smartphone is asociaal

Veel op je smartphone zitten, bijvoorbeeld om sociale media te bezoeken, maakt je asociaal. Mensen die uren naar het schermpje turen zijn minder ‘sociaal verbonden’ dan anderen, zo hebben wetenschappers ontdekt. Onderzoekers van de universiteit in het Duitse Tübingen volgden een grote groep smartphone gebruikers en analyseerden hun stemmingen.

Hoe meer iemand een smartphone gebruikt, hoe ongelukkiger iemand wordt. Gebruik van meer dan een uur zorgde voor minder sociale contacten en een nog slechter gevoel over zichzelf. Met andere woorden: het werden in zichzelf gekeerde depressieve mensen. Ook al zitten ze op ‘sociale’ media.

De telefoon is direct verantwoordelijk voor de stemmingswisseling, zagen de onderzoekers. Direct nadat iemand op een schermpje begon te staren, ging het gevoel van welzijn en geluk naar beneden. Het gevoel van eenzaamheid steeg. Hoe langer het duurde, hoe erger het werd. De oplossing die deze mensen voor hun negatieve gevoelens hadden was ook opmerkelijk.

Ze gingen namelijk meer op hun telefoon kijken. Het apparaat dat hun negatieve gevoelens oproept, is tegelijk ook het medicijn. Behalve dat het niet werkt, hoe langer het duurt, hoe erger de gevoelens werden. Het vormt volgens de onderzoekers een vicieuze cirkel die maar moeilijk te doorbreken is, zo schrijven zij in vakblad Journal of Social and Personal Relationships.