Wetenschap: neem vaker micropauze

Een kopje koffie. Een blokje om. Of gewoon nietsdoen en voor je uit kijken. Het kan werknemers veel productiever maken dan alsmaar doorgaan. Tot die ontdekking zijn psychologen van de Roemeense universiteit van Timisoara gekomen na onderzoek op de werkvloer.

Veel werknemers vandaag de dag nog steeds het gevoel dat pauzes kunnen worden opgevat als contraproductief gedrag, ontdekten de onderzoekers ook. Terwijl micro-pauzes van hooguit tien minuten zo ontzettend goed werken. Dergelijke korte pauzes kunnen werknemers helpen uitgeputte batterijen weer op te laden.

Deze micropauzes zijn eigenlijk niet ter ontspanning, maar om oververmoeidheid te voorkomen, blijkt uit het onderzoek. Vooral onze hersens kunnen slecht tegen constante activiteit. Af en toe moet de boel even opnieuw opstarten om optimaal te werken, schrijven de Roemenen in het huidige nummer van het vakblad PlosOne.

Dat kan al in vijf minuten per uur. Belangrijk is het dat de hersens niet uitgeput raken, dan helpt alleen een langere pauze. De Nederlandse gewoonte om ieder uur koffie te halen, lijkt wat dat betreft ideaal om het brein even de rust te geven die goed is. Misschien leef je er zelfs wel langer door.