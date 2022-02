We walgen van kweekvlees

Al meer dan twintig jaar staat kweekvlees op het punt van doorbreken. Dat is echt vlees, waar geen dier voor dood hoeft. Je maakt het uit stamcellen van een dier en een groeimiddel. Maar de echte doorbraak laat nog steeds op zich wachten. Komt een probleem bij: we walgen bij de gedachte van kweekvlees.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de universiteit van Californië. Onderzoekers vroegen 1587 proefpersonen, vegetariërs en vleeseters, om kweekvlees te proeven. Vooral de vegetariërs, een belangrijke doelgroep voor dit product, wilden het niet eens in hun mond steken. Iets meer dan de helft weigerde.

Ook de vleeseters hadden grote moeite met het kweekvlees; 35 procent wilde niet proeven.

Alle proefpersonen hadden van tevoren te horen gekregen hoe kweekvlees tot stand komt. Dat ze dus echt vlees aten, maar dan zonder dierenleed. Het meest gehoorde argument was dat het om een ‘onnatuurlijk’ product ging. Maar een groter probleem was dat mensen echt walgden van het idee om een zombieburger in hun mond te steken.

De onderzoekers schrijven in het Journal of Environmental Psychology dat de fabrikanten van kweekvlees nogal een klus hebben om het grote publiek te overtuigen van hun product.