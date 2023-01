Weet je nog de eerste keer dat je op internet ging? Of de eerste mobiele telefoon? Het waren uitvindingen die de wereld veranderden. Disruptief, noem je zoiets ook wel, omdat ze de maatschappij een beetje op zijn kop zetten. We waren er in de jaren tachtig en negentig heel goed in, maar de laatste tijd totaal niet meer, blijkt uit nieuw onderzoek.

Carlson School of Management uit de VS heeft dat ontdekt. Ze deden een statistische analyse van 45 miljoen artikelen in wetenschappelijke bladen en ze analyseerden 3,9 miljoen octrooien uit de afgelopen zes decennia. Ze zagen op alle vlakken een neerwaartse trend op het gebied van echte innovatie. We vinden geen ruk meer uit en borduren voort op oude idee├źn.

‘Wij zagen dat artikelen en octrooien steeds minder breken met het verleden op manieren die wetenschap en technologie in nieuwe richtingen duwen. Dit patroon geldt voor alle vakgebieden’, schrijven de onderzoekers in een wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in Nature.

De mensen van Carlson denken dat het komt omdat wetenschappers en technici te veel op resultaat zijn gericht. Ze willen snel een paper publiceren of een product naar de markt brengen. Vroeger rotzooiden mensen veel meer aan en dat leidde soms tot spectaculaire ontdekkingen.