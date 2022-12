Je hebt een afspraak bij de tandarts en neemt plaats in de wachtkamer. Wat doe je als eerste? Tegenwoordig pakt bijna iedereen zijn of haar telefoon tevoorschijn. Je zou eens vijf minuten niets doen. We gaan naar sociale media, lezen nieuws of kijken grappige kattenfilmpjes. En voordat je het weet roept de tandarts je binnen.

We vervelen ons niet meer. En dat is een probleem, blijkt uit nieuw onderzoek door de gerenommeerde universiteit Trinity College in Ierland. Onderzoekers daar volgden vijftien mensen tijdens een lockdown en keken hoe ze zich redden. Natuurlijk zaten deze proefpersonen veel op hun telefoon, soms wel zeven uur per dag – bijna een voltijds baan.

Wat de onderzoekers ook zagen, was dat sommige mensen hun telefoon na een tijdje zat waren. Zij gooiden het ding in een la en moesten zichzelf bezighouden met andere tijdverdrijven. Ze gingen koken, pottenbakken, hout bewerken of fietsen. En ja, soms verveelden ze zich een tijdje. Maar deze mensen rapporteerden meer echt contact met anderen, gezamenlijke activiteiten en het herontdekken van passies.

Er zijn ook aanwijzingen dat het constant bezig zijn op schermpjes slecht is voor je hersens. Mensen die zich vervelen zouden creatiever zijn en betere idee├źn hebben. Ook zou het ons helpen een meer betekenisvol leven te leiden, waarin tijd weer een rol speelt, in plaats van een leegte te zijn die we moeten vullen.