We moeten het hebben over seks in de ruimte

Wie zouden de eersten zijn? Worden het een man en een vrouw, of krijgt de LHBTQ-gemeenschap de première? Seks in de ruimte zit eraan te komen. Waarschijnlijk ergens de komende tien jaar zullen twee mensen het doen buiten onze dampkring. Tijd dat we het erover hebben, zeggen tientallen experts op het gebied van ruimtevaart, waaronder ook Nederlanders.

Ze schreven zelfs een paper over deze belangwekkende zaak. Met daarin belangrijke vragen. Zoals: in een omgeving zonder zwaartekracht, hoe blijf je in de buurt van je partner? Is seks überhaupt mogelijk in de ruimte, of functioneren onze lichamen daar anders? Wat als er conceptie plaatsvindt? Wat voor kind krijg je bij een zwangerschap zonder zwaartekracht?

Ruimtevaartorganisaties – commercieel en door de overheid gefinancierde – moeten daar over nadenken. Zeker nu ruimtetoerisme een vlucht neemt en er zelfs een hotel in de ruimte in de planning staat. Wat een kans voor een stel om daarmee een plaats te verdienen in de geschiedenisboeken. De experts willen graag weten of mensen zelfs speciaal daarvoor de ruimte ingaan.

Een van de opmerkelijkste aanbevelingen is om met astronauten te gaan praten over seks en ze een soort voorlichting te geven. Probleem is alleen dat er nog geen ervaringsdeskundigen zijn op dat gebied. En er moet een protocol komen voor zwangerschap en de eventuele geboorte van een kind in de ruimte.