Wat maakt iemand een enorme hufter?

Stel je iemand voor die je totaal niet mag. Een hufter, een enorme eikel; aan die persoon denken, doet je al walgen. Tien tegen een dat de persoon die je in gedachten hebt man is. En ook zeer grote kans dat het gaat om iemand van middelbare leeftijd. Waarschijnlijk is het een collega, een ex of een familielid.

Psychologen van de universiteit van Georgia in de VS hebben een groot onderzoek uitgevoerd om te ontdekken wat iemand een totale teringlijder maakt. Ze interviewden proefpersonen om te ontdekken welk gedrag we verschrikkelijk vinden en wie dat vertoont.

Mensen die als rotzakken werden beschouwd, vertoonden veertien soorten van gedrag die we niet pruimen. Agressie, woede, arrogantie, onverdraagzaamheid, hardvochtigheid, pedanterie, een dominante houding, externaliseren van schuld, onvolwassenheid, onverschilligheid, onverantwoordelijkheid, manipulatief gedrag, onbeleefdheid en hypocrisie vinden we vreselijk, vooral in combinatie.

Gevraagd wie dat soort gedrag het meest vertoonde, kregen de psychologen een profiel dat schreeuwde ‘man van middelbare leeftijd’. Opvallend vaak noemden mensen collega’s en ex-partners. Uit de antwoorden maken de onderzoekers uit Georgia ook op dat het vaak gaat om narcisten, psychopaten en asocialen.

Het onderzoek staat beschreven in het vakblad Collabra: Psychology.