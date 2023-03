Wat maakt een baas ’toxisch’?

Werken bij Studio Sport was ’toxisch’, zo was de afgelopen week in de media te zien. Maar wat is dat precies? Professor Simon Dolan van de Advantere School of Management in Madrid schreef er een boek over dat net is uitgekomen. Hij onderzocht welke karaktertrekken van bazen en chefs zorgen dat de sfeer op de werkvloer giftig wordt.

Het begint allemaal met een baas die ten diepste onzeker is over zijn of haar talenten qua leidinggeven. Heeft iemand lager in het team succes, dan wekt dat de jaloezie van de baas op. Als hogere in de pikorde had hij dat succes moeten hebben. Bovendien betekent een succesvolle junior concurrentie, want is de baas zelf wel zo goed?

Daarom claimen toxische bazen vaak de prestaties van hun ondergeschikten. Ze plakken gewoon hun eigen naam erop en ‘vergeten’ dat het werk door een ander is gedaan als ze het presenteren aan hun baas. Bovendien zijn ze erg bezig met kantoorpolitiek, ze zien overal concurrenten op de loer liggen en besteden veel tijd aan het manipuleren daarvan, in plaats van aan echt werk.

Toxische bazen hebben bovendien de neiging om constant te willen scoren. Het is de enige manier om hun belabberde gevoel van eigenwaarde wat op te krikken. Ze vergelijken zichzelf voortdurend met anderen. Als die succes hebben, wil de toxische baas ook snel scoren.