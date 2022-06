Wat is dat nou weer op Mars?

Het robotkarretje Curiosity blijft vreemde ontdekkingen doen op Mars. Al rijdend is het nu gestuit op wat lijkt op twee benen die uit het oppervlakte van Mars steken. De twee staken zijn grillig en lang, bijna alsof ze uit bevroren water bestaan.

Het gaat om een type rots dat we op aarde ook vinden, maar dan minder grillig, een hoodoo. In Europa vinden we dit soort staken in Servië. Ze ontstaan als erosie zachtere rotsen weg schuurt en alleen een harde laag gesteente overblijft.

Mars kent soms absurde landschapsvormen. Zo lijken er bloemen te bloeien en zijn er vormen die lijken op menselijke lichaamsdelen.