Wat explodeerde boven Papoea-Nieuw-Guinea?

Het was 8 januari 2014. Een object drong de aardse dampkring binnen met een ongelooflijke snelheid van 210.000 kilometer per uur. Binnen enkele seconden bevond het object zich boven Papoea-Nieuw-Guinea, waar het explodeerde. Maar wat was het?

Volgens documenten, vrijgegeven door de Amerikaanse Space Command, gaat het om een object met een doorsnee van anderhalve meter. Maar het was geen gewone meteoriet, het gaat om een interstellair object, zoals de Amerikanen het noemen. Een brok ruimtepuin afkomstig uit het hart van onze kosmos, miljarden kilometers van ons zonnestelsel.

Het doet denken aan Oumuamua, een sigaarvormige bezoeker uit de ruimte, die in 2017 met een enorme snelheid aan de aarde voorbij raasde. Ook dat object zagen we niet aankomen en het was te snel voorbij om goed te kunnen bestuderen. Ook daarvan weten we niet goed waar het vandaan kwam, behalve dat het al heel lang onderweg was.

Kosmologen van Harvard University hebben al aangekondigd resten van het object uit 2014 te willen zoeken. Ze denken dat er mogelijk delen in zee terecht zijn gekomen. Het is een bijna onmogelijke taak om fragmenten te vinden, maar het zou voor het eerst zijn dat we materiaal van buiten ons zonnestelsel zouden kunnen onderzoeken.