Waarvoor dienden mysterieuze gaten rond Stonehenge?

Archeologen die de omgeving van Stonehenge hebben gescand met zeer gevoelige apparatuur, hebben daar 415 gaten in de grond ontdekt. De meest daarvan met een doorsnee van anderhalf tot 2,5 meter, een tot twee meter diep. Groot genoeg voor een mens. Zes daarvan zijn nu afgegraven, maar het mysterie is alleen maar groter geworden.

De ovalen gaten blijken namelijk ouder dan Stonehenge zelf, rond de achtduizend jaar geleden zijn ze overduidelijk door mensen gemaakt. Stonehenge zelf is ‘slechts‘ vijfduizend jaar oud. Het megalithische monument uit de Jonge Steentijd is waarschijnlijk een primitief astrologisch observatorium. Maar er zijn ook graven gevonden op het terrein, die ook ouder zijn dan het monument zelf.

En nu zijn er dan de gaten. Een aanwijzing dat het hele gebied een bijzondere betekenis had voor de mesolithische culturen op de Britse Eilanden. Welke, dat is natuurlijk de vraag. Volgens pseudowetenschappers zouden ter plekke allerlei aardkrachten bij elkaar komen. Duidelijk is dat het hele gebied een ceremoniële rol vervulde, in de wijde omgeving zijn andere heilige plekken ontdekt.

De gaten zijn op het eerste gezicht leeg. De archeologen, onder andere van de universiteit uit het Belgische Gent, gaan de bodem daar nu verder onderzoeken, om te zien of er aanwijzingen zijn wat er daar al die millennia geleden is gebeurd, schrijven ze in vakblad Journal of Archaeological Science.