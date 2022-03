Waarom we sommige muziek haten

Stel je een nummer voor dat je haat. Waar je bijna van over je nek gaat. Heb je je ooit afgevraagd waarom je er zo heftig op reageert? Onderzoekers van het Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Duitsland deden onderzoek waarom sommige muziek bij ons alle verkeerde knoppen indrukt.

De foutste nummers hebben een ‘donkere driehoek’ aan verkeerde eigenschappen, ontdekten ze. We vinden ten eerste de compositie en de tekst niks. Te zoetsappig of juist te agressief, te simpel of nodeloos ingewikkeld. Maar dat verklaart nog niet de diepe haat voor Justin Bieber of een country-nummer.

Voor echte walging moet een nummer ook zijn gemaakt door iemand die we weerzinwekkend vinden. Vanwege zijn babyface, of haar aanstellerige gejank. Het zijn artiesten die bij ons haatgevoelens oproepen, vooral door hun publieke optredens en de nieuwsberichten die we lezen. Lil’ Kleine is hard op weg naar deze categorie.

Maar om de haat compleet te maken, moeten bepaalde mensen die muziek juist erg goed vinden. Dumbo’s, antisocialen, supporters van de verkeerde club. Komt dat erbij, dan is de donkere driehoek compleet en kan een nummer op de radio zelfs een fysieke reactie oproepen, schrijven de onderzoekers in vakblad PlosOne.

Sommige mensen, ontdekten ze, geven zelfs vriendschappen op omdat hun maten naar de verkeerde muziek luisteren.