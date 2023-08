Waarom vrouwen vaker van de trap vallen

Trappen eisen steeds meer slachtoffers. In 2021 gingen in Nederland 5,4 duizend mensen dood na een val van de trap, bijna twee keer zo veel als tien jaar eerder. Daaronder zijn opvallend veel vrouwen. Nieuw onderzoek uit Amerika legt bloot wat de oorzaak is.

Bij jonge vrouwen ligt het aantal duikelingen zelfs 80 procent hoger dan bij mannelijke leeftijdsgenoten, ontdekten de Amerikanen. En dat heeft niet alles te maken met de hakken die vrouwen geregeld dragen. Ook vrouwen op gympen vallen vaker dan mannen.

Jonge vrouwen bezondigen zich aan acht riskante gedragingen, analyseerden de Amerikanen, van Purdue University. Met stip op één staat afleiding. Vrouwen multitasken vaak op de trap, of ze zijn diep in gesprek met iemand anders. Daardoor letten ze niet op en glijden ze uit.

Maar vrouwen gebruiken de leuning ook minder en ze letten vaak niet op de treden. De al eerder genoemde elegante schoenen helpen ook niet mee waar het stabiliteit op de trap betreft. Het gebruik van elektronica en het hebben van handen in zakken completeert het rijtje oorzaken.

Opmerkelijk is dat jonge mannen vaak riskanter op de trap lopen, door bijvoorbeeld een tree over te slaan of een stukje te springen. Alleen letten ze daarbij wel goed op, waardoor ze toch minder vallen, schrijven de onderzoekers in vakblad PlosOne. Kunnen ze mooi die gevallen vrouw helpen.