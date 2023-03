Waarom mensen clowns eng vinden

Het heet coulrofobie en het is een algemeen erkend psychologisch fenomeen. Deze angst voor clowns is zelfs wijdverspreid. Studies tonen aan dat deze angst voorkomt bij zowel volwassenen als kinderen in veel verschillende culturen. Toch wordt het niet goed begrepen door een gebrek aan gericht onderzoek. Tot nu.

De University of South Wales in Australië heeft voor het eerst geprobeerd de vraag te beantwoorden wat er nu zo eng is aan clowns. Ze vroegen een kleine duizend mensen uit allerlei landen of ze angst hadden voor clowns en waarom. De helft daarvan gaf aan ‘enige angst’ te kennen; vijf procent zei zelfs ‘heel bang’ te zijn. Daarmee is coulrofobie een belangrijke angst.

Waarom voelen mensen zich onveilig? Ze vinden dat clowns er door hun make-up niet menselijk uitzien. De overdreven gelaatstrekken van clowns geven mensen een gevoel van bedreiging, ook al omdat de make-up emoties verbergt. Die schmink is onnatuurlijk wit en doet denken aan dood, infectie of letsel.

Bovendien lijkt angst voor clowns aangeleerd. Mensen zijn bang omdat anderen bang zijn. Ook films als It doen een duit in het zakje. Moorddadige zijn een terugkerend fenomeen in het horrorgenre.