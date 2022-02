Waarom mannen d*ck pics sturen

Het is een fenomeen van deze tijd: d*ck pics. Mannen sturen ongevraagd foto’s van hun lid naar vrouwen. Maar waarom? Laat het aan de wetenschap over om een antwoord te geven op deze vraag der vragen.

Meer precies psychologe Flora Oswald van Pennsylvania State University in de VS. Zij deed onderzoek onder 1087 mannen met de vraag: heb je wel eens ongevraagd een foto van je geslacht naar een vrouw gestuurd en waarom? Het goede nieuws is dat slechts een zeer kleine groep mannen deze activiteit omarmt.

Onder de mannen die ‘ja’ zeiden op de vraag, deed Oswald verder onderzoek. Ze bleken nogal wat overeenkomsten te hebben. Zo waren de mannen vaak seksistisch aangelegd, met een primitief begrip van de vrouwelijke seksualiteit. Ook waren de mannen vaker narcistisch, een persoonlijkheidsstoornis waarbij mensen zichzelf grandioos vinden en de rest van de wereld sukkels.

Maar het meest opmerkelijk is toch wel dat de meeste mannen de foto’s stuurden in de hoop soortgelijke foto’s terug te krijgen van het vrouwelijk geslacht. ‘Ik stuur je de mijne en jij de jouwe’, is de rationale voor veel van de mannen die dit doen. Ook denken ze dat de foto’s vrouwen zullen opwinden.

In wetenschappelijk jargon heten deze foto’s overigens geen d*ck pics, maar fotografisch exhibitionisme. Want dat is de categorie waarin deze mannen vallen: smoezelige regenjassen in het park. Oswald publiceerde erover in het vakblad The Journal of Sex Research.