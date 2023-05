Waarom ligt er een prehistorische tand op de Titanic?

Het is misschien wel het beroemdste wrak uit de menselijke geschiedenis: de Titanic. Het schip ligt op bijna vier kilometer diepte op de bodem van de noordelijke Atlantische Oceaan. Pas sinds de jaren tachtig weten we precies waar en bezoeken speciale duikboten het wrak af en toe. Recentelijk heeft zo’n onderzoeksschip van het bedrijf Magellan iets opmerkelijks gevonden op het dek van de Titanic: de tand van een megalodon.

De megalodon is een uitgestorven haaiensoort die enorme afmetingen kon bereiken. De megalodon leefde tot ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden. Dus hoe kan een tand van dit dier bovenop de Titanic liggen? Waarschijnlijk maakte de tand deel uit van een gouden ketting die een gast meehad. Rond de tand zijn ook armbanden en andere sieraden gevonden. De bovenkant van de tand lijkt ook in een soort gouden houder te zitten.

Welke passagier het opmerkelijke sieraad achterliet bij het verlaten van de Titanic, is onbekend. Opmerkelijk is wel dat een gouden ketting een belangrijke rol speelde in de film Titanic uit 1997, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. Het gaat bijna zeker om een eerste klas passagier, vanwege de prijs van een dergelijk sieraad. Bij de ramp vonden 1522 passagiers de dood.