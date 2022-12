Waarom je naar de bus moet rennen

Sporten, we willen het zo graag doen, maar wie heeft de tijd? Er is echter goed nieuws: je dagelijkse activiteiten met ietsje meer inspanning doen, is net zo goed als uren in de sportschool hangen. De bus dreigt te vertrekken, trek een kort sprintje om dezelfde effecten te bereiken als intensief sporten.

Dat goede nieuws komt van University College London, dat een studie deed onder 25.241 proefpersonen. Ze zagen qua gezondheid geen verschil tussen fanatieke sporters en zij die drie of vier minuten flink bewegen bij het oprennen van trappen op het werk. Alle proefpersonen droegen fitness trackers rond de pols.

Deze mensen zijn zeven jaar lang gevolgd. Daarbij zagen de onderzoekers dat mensen met krachtige kortdurende lichaamsbeweging zeer goed gezond bleven. Daarbij gaat het om spelen met kinderen en huisdieren, boodschappen dragen, snel naar boven lopen of rennen om een trein te halen. Ideaal lijken acht van dit soort activiteiten per dag te zijn.

Sloomheid in het dagelijks leven is juist niet goed voor de gezondheid, zagen de onderzoekers. Die mensen zijn dikker, hebben meer last van ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Veel zitten is zo ongeveer de ergste kwaal.