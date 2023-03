Waarom je altijd een slaapmasker moet dragen

Heb je een moeilijk examen? Of een volle dag op kantoor? Draag dan de nacht daarvoor een slaapmasker. Onderzoek van Cardiff University in Groot-Brittannië toont aan dat mensen die dat doen beter zijn opgewassen tegen hun taak. Dat is ontdekt tijdens een experiment met 122 deelnemers.

Sommigen daarvan sliepen zonder masker, anderen met. Een controlegroep had een masker op met gaten erin, om uit te sluiten dat het masker zelf invloed had op de slaap. Het resultaat was dat de mensen die met een gewoon masker sliepen, de volgende dag veel beter waren in allerlei tests.

De volledig gemaskerden hadden een snellere reactietijd, vertoonden een beter geheugen en deden het aanzienlijk beter in een woordspelletje. Ze zeiden ook beter te hebben geslapen, het masker stoorde niet.

Volgens de onderzoekers heb je met een masker veel meer diepe slaap. Daar profiteren vooral de hersens van, die door de afwezigheid van licht veel minder prikkels van buiten krijgen. Dat heeft als gevolg dat je de volgende ochtend helderder bent en beter in staat om allerlei klussen op te pakken, zo schrijven de onderzoekers in het vakblad Sleep.