Waarom iedereen nu verkouden is

Kijk eens om je heen: overal zie je mensen snotteren. Er is op dit moment een verkoudheidsgolf aan de gang. Een jaar geleden hadden we al die mensen nog gemeden als de pest, maar nu Corona op een heel laag pitje staat, lijkt vrijwel niemand meer aan besmetting te kunnen ontkomen.

Maar waar komt deze golf vandaan?

Medisch specialisten wijzen op de afgelopen twee jaar. We zaten toen op en af in lockdowns, vooral in de winter. Het betekende dat mensen weinig contact met elkaar hadden. Dat hield niet alleen het Coronavirus gedeeltelijk tegen, maar ook een hoop andere ziekteverwekkers. Vorig jaar was er bijvoorbeeld bijna geen griep.

Het gevolg is dat het menselijk afweersysteem geen ’training’ kreeg en daardoor minder effectief werd. Nu we weer onder elkaar zijn, wreekt zich dat gebrek aan oefening. Virologen noemen dat al de ‘immuniteitskloof’, we missen twee jaar aan oefening om niet bij het eerste het beste contact met een snotterende collega ook zelf verkouden te worden.

Die verkoudheid overleven we wel, maar medici waarschuwen voor ernstigere ziektes die ook de kop kunnen opsteken. Zo is in Groot-Brittanniƫ nu een epidemie van roodvonk aan de gang, volgens specialisten van Bristol University ook veroorzaakt door de immuniteitskloof.