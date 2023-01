Waarom een ‘veilige omgeving’ slecht voor kinderen is

Het is een modewoord van onze tijd: ‘veilig’. Je moet in een veilig kantoor kunnen werken. Kinderen moeten op een veilige manier leren. Daarbij gaat het niet om lichamelijke veiligheid, maar vooral om de afwezigheid van negatieve emoties. Onderzoekers zeggen nu dat het streven naar zulke veiligheid voor kinderen vooral negatief uitpakt.

Onderzoekers van de University of Pittsburgh in de VS deden onderzoek naar meisjes tussen de elf en dertien jaar. Daarbij zagen ze dat een deel van die meisjes heel erg hard probeerde om kwade gezichten te vermijden. Toen ze deze groep 24 maanden na het einde van hun eerste onderzoek nog eens analyseerden, zagen ze dat uitgerekend die meisjes vaak symptomen van depressie vertonen.

Als kind is het nog makkelijk om jezelf af te zonderen van kwaadheid. Maar je krijgt daardoor geen training in het omgaan met moeilijke situaties, zo denken de onderzoekers.

Daardoor komt de wereld je later in de puberteit rauw op je dak vallen. Het lijkt dan ook goed om kinderen zo nu en dan uit hun veilige omgeving te halen en ze de echte wereld te laten zien. En ze naar buiten te sturen.