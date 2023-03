Waarom een 4-daagse werkweek zo gek niet is

De vakbonden eisen het nog niet en de meeste werkgevers schrikken ervoor terug. Maar een vierdaagse werkweek is eigenlijk een heel goed idee. Dat zeggen Britse onderzoekers na een grootschalige test van vier dagen werken. Je bent daarin namelijk net zo productief als in vijf.

De 2900 deelnemers aan de test waren namelijk in die vier dagen harder aan het werk dan normaal. De prestaties gedurende die dagen waren zelfs zo groot, dat het de vijfde – vrije – dag goedmaakte. In dit experiment hielden de werknemers hun normale loon, voor 32 uur werk. Hun werkgevers hebben belangstelling om ook na afloop van dit project door te gaan met vier dagen werken.

De onderzoekers van de universiteit in Cambridge denken dat een kortere werkweek zal leiden tot een betere gezondheid van werknemers, minder burnouts en een betere balans met het privĂ©leven – en mogelijk zelfs een langer leven. Eerdere studies in meerdere landen hebben dat al aangetoond. Zolang mensen maar hetzelfde blijven verdienen, lijken ze met gemak hun werk in een kortere week te kunnen proppen.