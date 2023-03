Waarom de een wel stierf aan Covid en de ander niet

De sterftecijfers als gevolg van Covid-19 variëren dramatisch in de Verenigde Staten, zo blijkt uit een nieuwe analyse. De studie, gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, analyseerde het aantal sterfgevallen in het hele land tussen januari 2020 en juli 2022.

Het maakte veel uit waar je woonde tijdens Corona. In staten als Arizona en New Mexico waren de aantallen Covid-doden ongeveer vier keer zo hoog als in staten als Hawaï, New Hampshire en Maine.

De auteurs denken dat het hoge sterftecijfer van Arizona te wijten kan zijn aan ‘ongelijkheid, armoede en lage vaccinatiecijfers’. Bovendien hielden mensen in staten met hoge sterfte zich minder goed aan regels dan in andere. Staten die het goed deden, zoals Hawaï, New Hampshire en de staat Washington, hebben het reizen flink beperkt. Ook is er minder armoede, ongelijkheid en een relatief hoge vaccinatiegraad.

Vooral in staten met een hoger opleidingsniveau, minder armoede en meer vertrouwen in de federale overheid en in de wetenschappelijke gemeenschap werden lagere infectie- en sterftecijfers waargenomen. Dit waren bijna altijd ook staten waar de meerderheid Democratisch stemt.