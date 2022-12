Waarom cellulitis geweldig is

Menig vrouw heeft het – sommige mannen ook. En vrijwel niemand vindt dat fijn. Cellulitis, ook wel bekend als sinaasappelhuid, is een afwijking van het schoonheidsideaal van een strakke huid, de vetkussentjes zijn ook vrijwel niet weg te krijgen door sport of andere behandelingen. Maar we moeten ze koesteren.

Want uit nieuw onderzoek blijkt dat cellulitis ons beschermt tegen dementie en hersenbloedingen. Aan de Amerikaanse Universiteit van Augusta hebben ze ontdekt dat het een voorbode is van een langer leven in goede gezondheid.

Bij mannen gaat vet meest rond de organen zitten, bij vrouwen hoopt het zich onder de huid op en vormt het cellulitis. Als experiment zogen de Amerikaanse wetenschappers het vet bij vrouwtjesmuizen met cellulitis weg. Daarna hadden die muizen veel minder van het hormoon oestrogeen. Ook begonnen ze veel meer ontstekingsreacties te vertonen.

Oestrogeen is namelijk een natuurlijke ontstekingsremmer. Als bijwerking veroorzaakt het de sinaasappelhuid, maar dat is natuurlijk beter dan een vroege dood of dementie. Die vetkussentjes zijn een voorbode dat het lichaam zich wapent tegen een slechte gezondheid.