Waarom aliens nog geen contact met ons zoeken

Het heelal is enorm. De kans dat er ergens anders ook leven is ontstaan is dus aanzienlijk. Maar waarom horen we dan niets van ze? Een nieuwe studie geeft antwoord op die prangende vraag: we hebben nog niet laten zien dat het de moeite is om met ons te communiceren.

We sturen pas sinds de jaren dertig van de vorige eeuw radiosignalen de ruimte in die krachtig genoeg zijn om andere werelden te bereiken. Deze radiogolven hebben tot nu toe 15.000 sterren en hun planeten bereikt op een totaal van 400 miljard sterren in de Melkweg. Dat is zo weinig dat we nog niets hoeven te verwachten, zeggen astrofysici van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Die eerste signalen waren bovendien niet bedoeld voor buitenaardse intelligenties. Aliens die ze ontvangen zullen er wellicht geen snars van begrijpen, schrijven de Israëli’s. Pas sinds een paar decennia sturen we signalen richting de sterren die bedoeld zijn voor buitenaardse mogendheden. Die zijn nog maar een paar lichtjaar van ons verwijderd en de kans dat ze al zijn beluisterd is heel klein.

Hoe verder de signalen komen, hoe groter de kans dat iemand ze oppikt. Dat wezen zal dan eerst moeten beslissen dat het zinvol is om iets terug te sturen. Dat kost dan ook weer jaren, dus reken niet op een snel antwoord. Of hebben ze ons allang in de smiezen?