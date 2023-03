Waanzinnige vondst: 2000 gemummificeerde rammenkoppen

Archeologen hebben meer dan tweeduizend gemummificeerde rammenkoppen gevonden in de tempel van koning Ramses II in Abydos, ongeveer 435 kilometer ten zuiden van Caïro. De koppen stammen uit een periode van meer dan duizend jaar, de oudste zijn meer dan 4300 jaar oud. Naast de oude rammenkoppen ontdekten archeologen van de Universiteit van New York ook gemummificeerde honden, wilde geiten, koeien, herten en een struisvogel.

De gemummificeerde resten zouden op de plaats zijn achtergelaten om Ramses II na zijn dood te eren, aldus het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden.

Naast de dierlijke resten ontdekte het archeologische team ook een enorm gebouw met muren van ongeveer vijf meter dik. Het stamt waarschijnlijk uit de zesde dynastie van het Oude Rijk. Het gebouw zat vol beelden, hout, leren schoenen, kleding en papyri.

Abydos is een van de oudste steden van het oude Egypte. De stad ligt elf kilometer ten westen van de Nijl. Het is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Egypte, er zijn allerlei oude tempels en graven van farao’s ontdekt.