VU-onderzoek: Wappies zijn erg goedgelovig

Ze gaan er prat op erg kritisch te zijn en eigen onderzoek te doen. Maar wappies zijn juist erg goedgelovig, blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar hebben ze na onderzoek onder 70.000 mensen in Europa en de VS een profiel van de gemiddelde wappie op weten te stellen.

Ze zijn vaker vrouw dan man; eerder oud dan jong en door de bank genomen meer rechts dan links. Oh, en ze geloven in bovennatuurlijke fenomenen en totale onzin. Zo komen ze ook aan hun voorliefde voor samenzweringstheorieën. Verder is hun wereldbeeld simpel: je hebt gewone mensen en een geheimzinnig elite die de boel constant flest.

Daarmee zijn ze een eenvoudige prooi voor populisten. Het enige dat die hoeven te doen, is dat wereldbeeld uitdragen. Ook zijn deze mensen een ideale doelgroep voor alternatieve media. In een van de experimenten toonden de wappies aan totaal onbekende nieuwsbronnen erg serieus te nemen, al schreven ze complete onzin. Reguliere media (‘MSM’) vonden ze juist onbetrouwbaar.

Het onderzoek, gepubliceerd in vakblad Political Psychology, toont – opnieuw – aan dat wappies alleen denken heel kritisch te zijn, maar dat ze in werkelijkheid heel makkelijk in gladde praatjes trappen. Ze vertrouwen erg op intuïtie, in plaats van kennis en wetenschap; maar juist die intuïtie is niet erg goed.