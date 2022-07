Vrouwen in mannenberoepen minst achtergesteld

Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen. Een deel van dat verschil is goed verklaarbaar. Vrouwen werken vaker deeltijd, ze zitten in sectoren waar het loon lager is en ze hebben vaak minder betalende opleidingen. Maar een deel is niet verklaarbaar, in Nederland blijft er een paar procent over.

Vrouwen die ook dat gat kleiner willen maken, doen er goed aan om een mannenberoep te kiezen. Onderzoek van de universiteit van Bamberg in Duitsland gepubliceerd in PlosOne toont aan dat de verschillen daar het kleinste zijn. Maar ook dat vrouwen in die beroepen de meeste druk en stress ervaren.

De universiteit volgde jarenlang zesduizend Duitsers op de arbeidsmarkt. Ze zagen dat na correctie voor opleidingsniveau, werkuren en ervaring vrouwen gemiddeld 426 euro minder verdienden dan hun mannelijke collega’s. In beroepen waarin minder dan 15 procent mannen werken, was dat zelfs 592 euro.

Maar in beroepen waarin minder dan 15 procent vrouwen werken, verdienden de vrouwen ‘maar’ 192 euro minder.

Hoe komt dat? Volgens de onderzoekers zijn vrouwen in mannenberoepen erg zichtbaar. Dat maakt dat ze meer kansen krijgen en vaker in aanmerking komen voor promotie – vooral als ze niet gelovig zijn. Om diezelfde reden is het ook voor mannen aantrekkelijk om een vrouwenberoep te kiezen. Ook daar profiteren ze financieel van. Opvallen lijkt het sleutelwoord.