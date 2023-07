Vrouwen kijken veel naar vrouwenlichamen

Vrouwen die op Instagram scrollen, hebben een grote interesse in andere vrouwen. En dan vooral hun lichamen . Vooral slanke vrouwen kunnen rekenen op langdurige starende blikken van andere vrouwen. Gezichten interesseren de bezoeksters van Instagram niet zo zeer.

Dat blijkt uit een studie waarbij de oogbewegingen van vrouwen door een computer werden geanalyseerd. Voor de studie van de University of the West of Scotland moesten de proefpersonen ook opgeven hoe tevreden ze zelf waren met hun lichaam. Hoe minder tevreden de vrouwen waren, hoe minder lang ze naar slanke of zeer slanke lichamen keken.

De foto’s van vrouwen met een maatje meer konden op de minste aandacht van andere vrouwen rekenen. Zowel vrouwen die slank waren als de iets vollere proefpersonen besteden weinig aandacht aan deze foto’s.