Vrouw slikt 55 batterijen

Zo af en toe slikt een kind wel eens een batterij in. Dus artsen weten wat ze dan moeten doen. Maar wat als iemand een bizar wereldrecord probeert te vestigen? Artsen in Ierland wisten niet wat ze zagen toen ze een vrouw behandelden die ‘meerdere’ batterijen had ingeslikt in een poging om zichzelf wat aan te doen.

De artsen van St. Vincent’s University Hospital in Dublin kregen de 66-jarige vrouw op spreekuur en zagen onmiddellijk dat er wat aan de hand was, ze had heftige buikpijn. De vrouw werd opgenomen en scheed na het innemen van een laxeermiddel vier ongeschonden batterijen uit. Maar een röntgenopname toonde aan dat het daarmee nog niet klaar was.

De maag van de vrouw was uitgerekt door tientallen batterijen die er in zaten. Het gewicht trok het orgaan naar beneden en duwde andere lichaamsdelen van hun plaats, schrijven de behandelende artsen in het Irish Medical Journal.

Dus onderging de vrouw een operatie, waarbij de artsen handenvol batterijen naar buiten haalden, van het type AA en AAA. Vier batterijen zaten al in haar darmen. Door middel van massage werden die in de dagen daarna naar de uitgang gedirigeerd. In totaal telden de mensen van het ziekenhuis 55 batterijen. Een unicum, zo denken de artsen. Hoewel?