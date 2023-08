Vrouw heeft worm in hersens

Voor de allereerste keer hebben wetenschappers een levende worm gevonden in de hersens van een mens. Het gaat om een Australische vrouw die een acht centimeter lang dier in haar hoofd had.

Eerder dit jaar werd tijdens een operatie in Canberra de worm verwijderd uit de beschadigde frontale kwab van de patiënt. De vrouw had zich gemeld met een ongewone combinatie van symptomen: buikpijn, hoesten en slaperigheid. Daarnaast had ze last van een depressie en aanhoudende vergeetachtigheid.

De parasiet was op dat moment waarschijnlijk al twee maanden aanwezig.

De onderzoekers zien in dit geval een aanwijzing dat ziektes en infecties die door dieren worden veroorzaakt steeds vaker ook mensen treffen. De Ophidascaris robertsi spoelworm komt veel voor bij tapijtpythons, niet-giftige slangen die in een groot deel van Australië voorkomen. Wetenschappers denken dat de vrouw de worm waarschijnlijk heeft opgelopen bij het oogsten van een soort inheems gras, bij een meer in de buurt van waar ze woont.

Mehrab Hossain, een Australische expert in parasitologie, schreef in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases dat ze vermoedt dat de vrouw een toevallige gastheer werd nadat ze de geoogste planten – besmet met pythonuitwerpselen en parasieteneitjes – had gebruikt om te koken.