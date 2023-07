Vrouw geraakt door object uit ruimte

Een Franse vrouw zegt dat ze door een meteoriet in haar ribben is geraakt. Het gebeurde terwijl ze koffie dronk met een vriendin in Schirmeck, in het noordoosten van het land. De vrouw dacht eerst nog dat ze was geraakt door een klein dier, maar toen zag ze een steen liggen. Ze bracht het stuk rots naar een plaatselijke geoloog voor identificatie.

Het bleek een meteoriet. Een paar seconden voor de vrouw werd geraakt, suisde het object nog door de ruimte, waarschijnlijk als onderdeel van een groter brok. De vrouw vertelde de lokale krant Les Dernières Nouvelles d’Alsace dat toen het incident op 6 juli rond 4 uur ’s ochtends plaatsvond, toen de vrouw en haar vriendin op haar terras zaten.

De steen, die ongeveer vijftig gram weegt en ongeveer even groot is als een golfbal, veroorzaakte blauwe plekken op haar ribben. De Française bracht de steen naar Dr. Thierry Rebmann, een geoloog aan de Universiteit van Basel in Zwitserland, die ontdekte dat het object een mengsel van ijzer en silicium bevat, wat typisch is voor meteorieten.

Een schatting zegt dat de kans op overlijden als gevolg van een inslag van een stuk ruimtepuin slechts één is op 250.000 – de kans om te sterven door bliksem is oneindig veel groter. Gemiddeld is er eens in de vijftig jaar een melding dat iemand wordt geraakt door een meteoriet. Een Turkse man is het enige bekende dodelijke slachtoffer.