‘Vriendelijk gezicht’ doet wonderen in de rechtszaal

Een moordenaar staat voor de rechter. Is hij schuldig? En zo ja, wat voor straf moet hij krijgen? Het antwoord op beide vragen lijkt erg samen te hangen met of de beschuldigde een ‘vriendelijk gezicht’ heeft. Dat blijkt uit een opmerkelijk onderzoek door de universiteit van het Britse Bristol.

Die lieten proefpersonen bepalen of iemand schuldig was of niet gebaseerd op feiten uit echte rechtszaken en door de computer bewerkte foto’s.

Het was de bedoeling om te zien om mannen met een zeer mannelijk gezicht (stevige kaken, hoekige vormen, breed) eerder als schuldig zouden worden gezien. Maar daarvoor vonden de onderzoekers geen enkele aanwijzing. Wat ze wel zagen, was dat het meest gladde, attractieve en vriendelijke gezicht vaak een oordeel van onschuldig met zich meebracht. En als mensen hem schuldig vonden, gaven ze een lagere straf.

Uit eerdere onderzoeken weten we dat mensen zachtere, ronde gelaatstrekken zien als vriendelijk. Ook de afwezigheid van harde lijnen, beschadigingen en misvormingen maakt een gezicht ‘vriendelijk’, of de eigenaar dat nou is of niet. Waarschijnlijk vinden we dergelijke gezichten kinderlijker en daarmee onschuldiger.

In de rechtszaal kan dat helpen, vooral als het oordeel een dubbeltje op zijn kant is, schrijven de wetenschappers in vakblad Evolutionary Behavioral Sciences. Zelfs als iemand met een vriendelijk gezicht overduidelijk schuldig was, twijfelden de vierhonderd proefpersonen heftig. Vaak gaven ze hem een lagere straf. Vooral vlak na de lunch.