Vreselijk idee: adverteren in de hemel

Het is een prachtige heldere nacht. Je kijkt naar de sterrenhemel en verbaast je over de eindeloze diepte van het heelal. Dan verschijnt er opeens een reclame voor Jumbo supermarkten. Als het aan een groep Russische wetenschappers ligt, is het binnenkort wellicht zover. Alleen lees je dan misschien ‘Stem Poetin‘ in de lucht.

Ruimtevaartdeskundigen van het Skolkovo Institute of Science and Technology in Moskou hebben berekend dat het relatief goedkoop en makkelijk zou zijn om met satellieten te adverteren in de nachtelijke hemel. Wat je nodig hebt, is vijftig cubesat satellieten. Die zijn klein (20x20x34 centimeter) en goedkoop en met één raketlancering in de ruimte te brengen. Daar laat je ze in formatie vliegen.

Door ze altijd met een kant richting de zon te laten zweven en die ene kant reflecterend te maken, kunnen ze boodschappen vertonen. Je laat daartoe de satellieten in een formatie vliegen die bijvoorbeeld de letters ‘Echt Hema’ vormt. Wie betaalt, bepaalt, dus het zouden ook politieke boodschappen kunnen zijn.

Voor 65 miljoen dollar heb je al zo’n net werk van reclamesatellieten, schrijven de Russen in het vakblad Aerospace. Die kunnen daarna jaren blijven hangen en iedere slogan of beeldmerk maken die je wilt. Met een jaar heb je de investering terugverdiend. Het enige dat je nodig hebt, is een land dat wil meewerken aan de lancering van dit ongelukkige plan.