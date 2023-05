Vreemde activiteit in brein vlak voor dood

Wetenschappers van de Universiteit van Michigan in de VS hebben opmerkelijke activiteiten ontdekt in de hersens van twee mensen vlak voor hun dood. Eerder hebben wetenschappers iets dergelijks al gezien in de hersens van ratten vlak voor hun dood. Het is voor het eerst dat dergelijke processen zichtbaar zijn voor onderzoekers.

Het gaat om een kortstondige uitbarsting van gamma-golven, waargenomen bij twee van vier patiënten in coma die van de hart-long machine werden gehaald en overleden. De Amerikanen denken dat het tekenen kunnen zijn van bijna-doodervaringen die veel overlevenden van een hartstilstand melden. Mensen zeggen dan het gevoel te hebben uit hun lichaam te zweven.

Het team van onderzoekers bekeek de processen bij stervende mensen in het academisch medisch centrum van de Universiteit van Michigan. Vanaf 2014 kregen ze vier keer toestemming van nabestaanden om de hersengolven te meten van mensen die op de neuro-intensive care unit stierven.

De eerste golf van gammagolven bevond zich in een gebied van de hersenen dat een sterke verbinding heeft met het menselijk bewustzijn. Een soortgelijk patroon van golven op die plek is waargenomen bij dromende mensen en bij epileptische patiënten die visuele hallucinaties en buitenlichamelijke ervaringen melden. Dat zou ook bijna-doodervaringen verklaren.