Voyager 1 stuurt vreemde signalen naar aarde

Nasa’s Voyager 1 sonde is het verst van de aarde verwijderde menselijke object. Bijna 45 jaar nadat het werd gelanceerd, ploegt het ruimtetuig verder door het heelal. Maar nu stuurt het vreemde gegevens terug, die de ingenieurs van Nasa voor een raadsel stellen.

Nasa heeft laten weten dat, hoewel de sonde nog steeds goed werkt, de gegevens van zijn plaatsbepalings- en controlesysteem niet overeen lijken te komen met de bewegingen en stand van het ruimteschip, wat kan betekenen dat het vaartuig in de war is over zijn locatie in de ruimte.

Die plaatsbepaling is essentieel voor Voyager om NASA gegevens over de interstellaire omgeving te kunnen sturen, omdat het de antenne van het ruimteschip recht op onze planeet gericht houdt. Volgens Nasa is de systeemfout niet gek, aangezien Voyager in technologische termen antiek is. Het ruimtetuig bevindt zich bovendien op meer dan 23 miljard kilometer van aarde in een ijskoude omgeving vol straling.

In 2012 heeft Voyager zelfs officieel ons zonnestelsel verlaten. Toch houdt het tot de dag van vandaag contact met de aarde en stuurt het gegevens over de ruimte terug naar Nasa – iets dat twintig uur per transmissie duurt. Dat is al veel langer dan verwacht. Zo leren we veel over de ruimte buiten ons stelsel van planeten. Maar nu lijkt het willekeurige data terug te sturen, een teken dat het einde van die datastroom nabij is.