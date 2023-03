Voorloper leven in asteroïde

In monsters van de asteroïde Ryugu zijn organische moleculen ontdekt. De monsters zijn genomen tijdens de Japanse Hayabusa2-missie. Toen onderzoekers de monsters analyseerden, vonden zij uracil, een van de bouwstenen van genetisch materiaal, en vitamine B3. Dat speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling in levende organismen.

Een studie met details over de bevindingen is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

Ryugu is een diamantvormige asteroïde van ongeveer een kilometer breed. Hayabusa2 was de eerste missie die een monster van een asteroïde naar de aarde stuurde. Ruimtedeskundigen hopen door het onderzoek meer te weten te komen hoe het leven op aarde kan zijn ontstaan. Het Japanse Aerospace Exploration Agency vuurde in 2019 een koperen kogel in de asteroïde om een tien meter brede inslagkrater te maken. Daarna werd een monster uit deze krater verzameld.

De onderzoekers ontdekten de moleculen toen zij van Ryugu afkomstige deeltjes in heet water weekten en er massaspectrometrie op loslieten. Zij denken dat Ryugu en andere asteroïden verantwoordelijk kunnen zijn voor het leven op aarde. Door via inslagen verschillende bouwstenen van organismes samen te brengen, zorgden deze stukken ruimtepuin dat de voorwaarden voor leven aanwezig waren op onze planeet.