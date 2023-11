Voorganger van mens deed al aan uitvaart

Wetenschappers in Zuid-Afrika hebben de oudste begraafplaats ter wereld gevonden. In de 200.000 jaar oude graven lagen de resten van een verre voorganger van de mens. Deze Homo naledi had een klein brein waarvan eerder werd gedacht dat het niet in staat was tot complex gedrag. Dankzij deze vondst weten we nu beter: ze deden aan uitvaarten.

De graven lagen ongeveer 30 meter onder de grond lagen in een grottenstelsel dat ‘de wieg van de mensheid’ wordt genoemd, het is een UNESCO-werelderfgoedlocatie in de buurt van Johannesburg.

Dit zijn de oudste begraafplaatsen ter wereld, minstens 100.000 jaar eerder dan de graven van Homo sapiens. Het betekent dat we onze ideeën over de menselijke evolutie moeten bijstellen, omdat wetenschappers dachten dat alleen wezens met grotere hersenen complexe, betekenisvolle activiteiten zoals het begraven van de doden konden uitvoeren.

De oudste bekende begraafplaatsen, lagen tot nu toe in het Midden-Oosten en Afrika. Daarin liggen resten van Homo sapiens. Ze waren ongeveer 100.000 jaar oud.

De Homo naledi waren een primitieve soort op het kruispunt tussen mensapen en moderne mensen. Ze hadden hersenen ter grootte van een sinaasappel en waren ongeveer 1,5 meter lang. Ze krasten een teken in de rotsen bij de graven, dat er uitziet als een hashtag (#).